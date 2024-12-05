«Сидит в четырёх стенах»: Агутин рассказал, что отдалился от старшей дочери

Леонид Агутин, популярный российский певец, исполнитель «Мир зелёного цвета» и «Я буду всегда с тобой» в недавнем интервью на проекте «Личные связи» поделился переживаниями о своих дочерях. Сейчас Полина и Елизавета строят свою жизнь за границей. Артист откровенно рассказал о сложностях в общении и о том, как дочери справляются с вызовами взрослой жизни.

Старшая дочь Полина, которая родилась в гражданском браке с балериной Марией Воробьёвой, последние годы живёт в Лондоне. Агутин отметил, что их общение стало реже: «Полька в Лондоне сидит безвылазно в четырёх стенах уже полтора года. Мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать».

Певец также выразил надежду, что Полина вскоре решится на серьёзные шаги в личной жизни, так как она уже девять лет в отношениях с возлюбленным.

Младшая дочь, Елизавета-Мария Варум-Агутина, проживает в США, в Лос-Анджелесе. Девушка пошла по стопам родителей — она активно занимается музыкой. Елизавета основала рок-группу Bruvvy и выступает на различных площадках. Несмотря на успехи дочери, Леонид и его супруга Анжелика Варум настаивают, чтобы Елизавета продолжала учиться или работала: «Мы всё понимаем, конечно, музыка музыкой… Но с этой иглы просто так не соскочить», — говорит Агутин.

Елизавета-Мария с детства жила в США, где получила образование и начала музыкальную карьеру. Она уже записала четыре альбома и выступала на разогреве у таких групп, как Bon Jovi. Девушка почти полностью финансово независима от родителей и даже смогла заработать на первую квартиру в США.

В любом случае, Леонид Агутин гордится своими дочерьми и их достижениями, но, как настоящий отец, не может перестать беспокоиться за их будущее. Он поддерживает их в любых начинаниях и надеется, что они смогут преодолеть все трудности на пути к своим мечтам.