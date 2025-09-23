Умерла писательница Татьяна Горичева, одна из создательниц первого независимого женского журнала

В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончалась Татьяна Горичева — известный философ, писательница и активный защитник прав животных. Новость о её уходе распространил литературовед и японист Александр Чанцев в соцсетях. Он упомянул, что Горичева долгое время серьёзно болела, а их последняя встреча произошла примерно месяц назад в больнице, где Чанцев сделал фотографию рядом с её больничной койкой.

Татьяна Горичева была коренной ленинградкой. Получив первоначальное образование в Радиополитехникуме при заводе «Светлана», она затем поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета, где углублённо изучала западную философию. Как отмечает портал «Правмир», её профессиональный путь начался с работы техническим переводчиком, но со временем она стала одной из ключевых фигур в религиозно-философской мысли своей эпохи.

В семидесятые годы квартира Горичевой на Курляндской улице превратилась в важный центр притяжения для ленинградского андеграунда. Совместно с мужем, поэтом Виктором Кривулиным, она занималась выпуском самиздатского журнала «37» и организовывала религиозные семинары. Позже она приложила руку к созданию первого независимого женского издания «Женщина и Россия» (позже назывался «Мария»).

В восьмидесятых годах Горичева уехала из страны, читала лекции в университетах Европы и США, а в Париже основала издательство «Беседа», где увидели свет несколько её книг. На Родину она вернулась в 1988 году. В поздний период жизни Татьяна Горичева занимала должность вице-президента Русско-французского общества защиты животных и посвятила теме гуманного отношения к животным ряд своих публикаций.