Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:13

Умерла писательница Татьяна Горичева, одна из создательниц первого независимого женского журнала

Писательница Татьяна Горичева умерла на 79-м году жизни

Обложка © pravmir.ru

Обложка © pravmir.ru

В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончалась Татьяна Горичева — известный философ, писательница и активный защитник прав животных. Новость о её уходе распространил литературовед и японист Александр Чанцев в соцсетях. Он упомянул, что Горичева долгое время серьёзно болела, а их последняя встреча произошла примерно месяц назад в больнице, где Чанцев сделал фотографию рядом с её больничной койкой.

Татьяна Горичева была коренной ленинградкой. Получив первоначальное образование в Радиополитехникуме при заводе «Светлана», она затем поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета, где углублённо изучала западную философию. Как отмечает портал «Правмир», её профессиональный путь начался с работы техническим переводчиком, но со временем она стала одной из ключевых фигур в религиозно-философской мысли своей эпохи.

В семидесятые годы квартира Горичевой на Курляндской улице превратилась в важный центр притяжения для ленинградского андеграунда. Совместно с мужем, поэтом Виктором Кривулиным, она занималась выпуском самиздатского журнала «37» и организовывала религиозные семинары. Позже она приложила руку к созданию первого независимого женского издания «Женщина и Россия» (позже назывался «Мария»).

В восьмидесятых годах Горичева уехала из страны, читала лекции в университетах Европы и США, а в Париже основала издательство «Беседа», где увидели свет несколько её книг. На Родину она вернулась в 1988 году. В поздний период жизни Татьяна Горичева занимала должность вице-президента Русско-французского общества защиты животных и посвятила теме гуманного отношения к животным ряд своих публикаций.

Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова
Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова

Ранее Life.ru сообщал, что умер актёр Георгий Хадышьян. Ему было 66 лет.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar