Умер актёр Георгий Хадышьян

В возрасте 66 лет ушёл из жизни актёр театра и кино Георгий Хадышьян. Он скончался 21 сентября в Краснодаре, сообщили в министерстве культуры региона.

«Семья культуры Кубани скорбит. Ушёл из жизни заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян... Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей», — говорится в некрологе.

Хадышьян родился 10 августа 1959 года. Он получил образование в Ярославском театральном институте. С 1982 года артист служил в труппе Краснодарского академического театра, где сыграл свыше 50 ролей. Коллеги отмечают, что в каждом образе Хадышьян демонстрировал исключительную глубину, искренность и наделял персонажей уникальными чертами характера.