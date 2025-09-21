Умер оператор-постановщик Ленфильма Юрий Шайгарданов

Шайгарданову был 71 год. Причины смерти не раскрывают. Начиная с 1987 года, он работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм». Шайгарданов участвовал в создании фильмов «Вспомним, товарищ!», «Собачье сердце», «Страна глухих» и других. В 1993 году он стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.