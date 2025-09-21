Интервидение
20 сентября, 21:10

Умер оператор-постановщик Ленфильма Юрий Шайгарданов

Юрий Шайгарданов. Обложка © Ruskino

Умер заслуженный деятель искусств России, кинооператор студии «Ленфильм» Юрий Шайгарданов. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

«От нас ушёл большой художник и близкий, родной человек»,говорится в сообщении.

Шайгарданову был 71 год. Причины смерти не раскрывают. Начиная с 1987 года, он работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм». Шайгарданов участвовал в создании фильмов «Вспомним, товарищ!», «Собачье сердце», «Страна глухих» и других. В 1993 году он стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.

Ранее в 85 лет ушёл из жизни заслуженный артист России балетмейстер Юрий Викторович Папко. Его судьба была неразрывно связана с Большим театром. Юрий Папко занимался постановкой множества хореографических номеров и нескольких балетов.

