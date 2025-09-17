Кумир 60-х: Умер знаменитый советский боксёр Агеев

На 85-м году жизни скончался выдающийся советский боксер, двукратный чемпион Европы Виктор Петрович Агеев. Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации бокса России, опубликовавшая некролог в связи с его уходом.

«Кумир болельщиков 1960-х, двухкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР. Агеева отличала уникальная, импровизационная манера ведения боя. Уход Виктора Петровича – большая утрата для всей боксёрской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта – все, кто был знаком с Виктором Петровичем неизменно отзывались о нём с огромным уважением», — говорится в некрологе.

Федерация бокса России выразила глубокие соболезнования родным и близким знаменитого спортсмена и тренера.

Агеева отличала уникальная, импровизационная манера ведения боя. Спортсмен добился наибольших успехов в весовой категории до 71 килограмма, завоевав золотые медали чемпионатов Европы 1965 и 1967 годов.

После завершения спортивной карьеры Агеев успешно реализовал себя в тренерской работе. Среди его воспитанников — чемпион мира Василий Соломин, многократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов. С 1992 по 2017 год Виктор Петрович возглавлял Федерацию профессионального бокса России, сыграв ключевую роль в становлении и развитии этого направления в стране.