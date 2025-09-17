На 89-м году жизни скончался вице-премьер Кубы Кабрисас

Во вторник, 16 сентября, на 89-м году жизни скончался вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, который также занимал должность сопредседателя российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь Революции», — сообщил глава государства у себя в социальной сети X.

Рикардо Кабрисас с 2009 года занимал должность Совета министров Кубы. С апреля 2023 года по май 2024 года находился на посту главы Министерства внешней торговли страны.