16 сентября, 21:15

На 89-м году жизни скончался вице-премьер Кубы Кабрисас

Обложка © X / Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Во вторник, 16 сентября, на 89-м году жизни скончался вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, который также занимал должность сопредседателя российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь Революции», — сообщил глава государства у себя в социальной сети X.

Рикардо Кабрисас с 2009 года занимал должность Совета министров Кубы. С апреля 2023 года по май 2024 года находился на посту главы Министерства внешней торговли страны.

Ранее на 87-м году жизни скончался голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер. Кинодеятель умер у себя дома первого сентября. Его карьера началась в Нью-Йорке, а успех пришёл в Лос-Анджелесе. В 1969 году он спродюсировал фильм «Киноделы». Его маркетинговая работа помогла проекту получить «Оскар» год спустя. В середине 70-х Вайцнер стал вице-президентом 20th Century Fox. Он также курировал рекламные кампании «Звёздных войн» и «Чужого».

