Умер продюсер «Чужого» и «Звездных войн»

Продюсер Чужого и Звёздных войн Дэвид Вайцнер скончался в 86 лет
Обложка © Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда», режиссёр Джордж Лукас / Kinopoisk
На 87-м году жизни скончался голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер. О его смерти сообщило издание THR. Известный кинодеятель умер у себя дома первого сентября.
Его карьера началась в Нью-Йорке, а успех пришёл в Лос-Анджелесе. В 1969 году он спродюсировал фильм «Киноделы». Его маркетинговая работа помогла проекту получить «Оскар» год спустя.
В середине 70-х Вайцнер стал вице-президентом 20th Century Fox. Он курировал рекламные кампании «Звездных войн» и «Чужого». Позже он работал директором по маркетингу в Universal. В 2008 году продюсер выпустил фильм «Кваме». Картина получила несколько наград.
