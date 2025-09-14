Умер продюсер «Чужого» и «Звездных войн»

На 87-м году жизни скончался голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер. О его смерти сообщило издание THR. Известный кинодеятель умер у себя дома первого сентября.

Его карьера началась в Нью-Йорке, а успех пришёл в Лос-Анджелесе. В 1969 году он спродюсировал фильм «Киноделы». Его маркетинговая работа помогла проекту получить «Оскар» год спустя.

В середине 70-х Вайцнер стал вице-президентом 20th Century Fox. Он курировал рекламные кампании «Звездных войн» и «Чужого». Позже он работал директором по маркетингу в Universal. В 2008 году продюсер выпустил фильм «Кваме». Картина получила несколько наград.