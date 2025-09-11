Умерла звезда фильма «На всю оставшуюся жизнь» Уржумова
В возрасте 79 лет умерла актриса Тамара Уржумова
Тамара Уржумова. Обложка © «Ижорский батальон» (1972) реж. Геннадий Казанский, сценаристы Сергей Давыдов (V), Олег Шестинский/ Кино-Театр.Ру
На 80 году жизни скончалась советская актриса Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в картине «На всю оставшуюся жизнь». О печальном событии сообщил портал «Кино-Театр.ру», уточнивший, что смерть наступила ещё 2 августа, однако информация стала общедоступной лишь сейчас.
Причина и обстоятельства кончины артистки не разглашаются. В последние годы звезда советского кинематографа жила в забвении и не появлялась на экране. Выпускница Ленинградского театрального института в возрасте 21 года познакомилась с писателем Сергеем Довлатовым, который посвятил ей девять любовных писем, оставшихся без ответа.
Творческий дебют Уржумовой состоялся в 1969 году, а настоящая известность пришла после роли Киры в ленте «Проводы белых ночей». В 1974 году актриса появилась в сериале «Рождённая революцией» в образе ресторанной певицы, а год спустя сыграла одну из ключевых ролей в фильме «На всю оставшуюся жизнь». В её фильмографии также значились работы в картинах «Жизнь Клима Самгина», «Вы чьё, старичьё?», «Прохиндиада 2» и «Пушкин. Последняя дуэль».
Ранее сообщалось, что на 96-м году жизни скончалась легендарный преподаватель ГИТИСа, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Почти 40 лет она воспитывала поколения актёров, обучая их не только виртуозному владению рапирой и шпагой, но и умению противостоять жизненным невзгодам.