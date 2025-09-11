Умерла звезда фильма «На всю оставшуюся жизнь» Уржумова

На 80 году жизни скончалась советская актриса Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в картине «На всю оставшуюся жизнь». О печальном событии сообщил портал «Кино-Театр.ру», уточнивший, что смерть наступила ещё 2 августа, однако информация стала общедоступной лишь сейчас.

Причина и обстоятельства кончины артистки не разглашаются. В последние годы звезда советского кинематографа жила в забвении и не появлялась на экране. Выпускница Ленинградского театрального института в возрасте 21 года познакомилась с писателем Сергеем Довлатовым, который посвятил ей девять любовных писем, оставшихся без ответа.

Творческий дебют Уржумовой состоялся в 1969 году, а настоящая известность пришла после роли Киры в ленте «Проводы белых ночей». В 1974 году актриса появилась в сериале «Рождённая революцией» в образе ресторанной певицы, а год спустя сыграла одну из ключевых ролей в фильме «На всю оставшуюся жизнь». В её фильмографии также значились работы в картинах «Жизнь Клима Самгина», «Вы чьё, старичьё?», «Прохиндиада 2» и «Пушкин. Последняя дуэль».