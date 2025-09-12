Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Андрей Чемеркин

Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) сообщила о смерти олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в своём виде спорта Андрея Чемеркина. Ему было 53 года. Трагическое известие появилось в телеграм-канале организации. Причина гибели не уточняется.

«Невосполнимая утрата для всего тяжёлоатлетического мира. Сегодня ушёл из жизни заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (1996), бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года, многократный чемпион и призёр мировых и европейских первенств, внутренних российских соревнований, восьмикратный мировой рекордсмен — Андрей Иванович Чемеркин», — сказано в тексте.

Чемеркин получил золотую медаль на Олимпиаде в Атланте в супертяжёлом весе, а также стал третьим на пьедестале в Сиднее. Всего на счету россиянина четыре золота, серебро и две бронзы на мировых соревнованиях. В 2004 году спортсмен завершил карьеру. За свою жизнь он успел восемь раз побить мировой рекорд. Известно, что у Чемеркина два сына и дочь, которые тоже занимаются тяжёлой атлетикой.