Не только красота: Трагедии и триумфы непокорной Клаудии Кардинале, которую боготворил весь мир Оглавление Неидеальная итальянка: Как девушка из Туниса покорила кино Цена имиджа: Почему сын Клаудии Кардинале долгие годы считал её сестру матерью Неприступная звезда: Почему Кардинале отвергала ухаживания Мастроянни, Делона и Брандо Африканская звезда в советской Арктике: Как Кардинале шокировала нашу съёмочную группу Любовь длиною в жизнь: Кто был рядом с актрисой более 40 лет 23 сентября 2025 года на 88-м году жизни умерла кинодива Клаудия Кардинале.

23 сентября 2025 года умерла одна из ярчайших звёзд итальянского кино Клаудия Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале), ей было 87 лет. Актриса ушла из жизни «в окружении детей» в Немуре, неподалёку от Парижа. Об этом сообщает итальянское национальное информационное агентство ANSA. Мы расскажем о самом интересном из её жизни и карьеры.

Неидеальная итальянка: Как девушка из Туниса покорила кино

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье эмигрантов из Сицилии. Родным языком будущей актрисы был французский, поскольку тогда Тунис находился под протекторатом Франции. Родители воспитывали Клаудию в строгости, а в католической школе дисциплина была не менее жёсткой.

Вскоре Кардинале выиграла конкурс красоты «Самая красивая итальянка Туниса», и на Венецианском кинофестивале 1957 года её приметил влиятельный продюсер Франко Кристальди. Он предложил 19-летней актрисе долгосрочный контракт. Уже в 1958 году Кардинале дебютировала в кино — сыграла небольшую роль простой сицилийской девушки в комедии Марио Моничелли «Обычные незнакомцы» (I soliti ignoti). Фильм имел успех, и карьера Клаудии пошла в гору — после удачного дебюта ей стали поступать новые предложения.

Клаудия Кардинале стала сниматься в кино после победы в конкурсе красоты в Тунисе. Фото © Wikipedia / RR Auctions

Кардинале говорила на французском с сицилийским акцентом матери. Когда она начала сниматься в итальянских фильмах, её говор считали слишком «иностранным» — и часто дублировали из-за сильного французского акцента и хриплого тембра (во многих ранних фильмах зритель слышит не её голос). Лишь при съёмках у Феллини в «Восьми с половиной» она впервые смогла заговорить на экране своим голосом.

Цена имиджа: Почему сын Клаудии Кардинале долгие годы считал её сестру матерью

Начало актёрского пути ознаменовалось для Кардинале тяжёлым испытанием. Ещё до конкурса красоты в Тунисе она пережила насилие и впоследствии обнаружила, что беременна. Юная актриса никому не рассказала о случившемся. Однако к осени 1958 года, когда она была на седьмом месяце беременности, тайну уже было не скрыть. С поддержкой Франко Кристальди Клаудия уехала в Лондон, где в конце 1958-го родила сына Патрика. Мальчика официально представили как её младшего брата — собственно, и сам Патрик узнал правду лишь годы спустя. Чтобы скрыть правду о внебрачном ребёнке, официально мальчика записали сыном сестры Клаудии — Иоланды. До восьмилетнего возраста Патрицио считал её своей матерью. Имидж Клаудии как «непорочной невесты Италии» был сохранён, и широкой публике вся драма осталась неизвестна.

Клаудия Кардинале была идеалом красоты в европейском кино. Фото © ТАСС / DPA

Пережитое не прошло бесследно: после съёмок фильма «Девушка с чемоданом» (1961), где героиня Кардинале скрывает беременность, актриса впала в депрессию и подумывала уйти из кино. Лишь поддержка близких помогла ей преодолеть этот кризис и продолжить карьеру.

Неприступная звезда: Почему Кардинале отвергала ухаживания Мастроянни, Делона и Брандо

С каждым новым фильмом популярность Кардинале росла. В 1960-е она быстро вошла в число ведущих кинозвёзд Европы и снялась во множестве картин. Партнёрами актрисы на экране были самые обаятельные мужчины той эпохи — Марчелло Мастроянни, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Марлон Брандо и другие. Любые попытки коллег приударить за ней Кардинале решительно пресекала — она оставалась сосредоточенной на работе.

Клаудия Кардинале снималась с Аленом Делоном и Марчелло Мастроянни. Фото © ТАСС / Imago / imago stock&people

Она сотрудничала с выдающимися режиссёрами итальянского кино. Лукино Висконти сделал её одной из своих любимых актрис (Кардинале сыграла в его исторической драме «Леопард»), а Федерико Феллини пригласил её в свой знаменитый фильм «Восемь с половиной». Также актриса блестяще исполнила главную женскую роль в вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» (1968). Успех в Европе открыл Кардинале дорогу и в Голливуд — она снялась в ряде англоязычных фильмов (например, «Розовая пантера», «Профессионалы»), где её партнёрами были такие звёзды, как Генри Фонда, Марлон Брандо, Берт Ланкастер.

Всего фильмография актрисы насчитывает около 120 работ. Она также сыграла в фильмах «Рокко и его братья», «Картуш», «Фицкарральдо».

Африканская звезда в советской Арктике: Как Кардинале шокировала нашу съёмочную группу

В 1969 году Кардинале приехала в СССР для съёмок совместного советско-итальянского фильма «Красная палатка» режиссёра Михаила Калатозова. Фильм был посвящён спасению экспедиции Умберто Нобиле в Арктике в 1928 году. Работа над этой картиной проходила отчасти на киностудии «Мосфильм», а отчасти в суровых условиях Арктики.

Советская сторона поначалу опасалась капризов звезды, однако Кардинале удивила всех своим трудолюбием. Она стойко переносила 30-градусные морозы, признаваясь, что спасалась от холода с помощью водки. Режиссёр Михаил Калатозов поражался: как «уроженка Африки» выдерживает такой холод, тогда как русский актёр получил обморожение? Сама актриса отмечала, что работа над «Красной палаткой» для неё «стала незабываемым опытом».

Клаудия Кардинале довелось поработать в СССР. Фото © Кадр из фильма «Красная палатка», режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Роберт Болт, Эннио Де Кончини, Михаил Калатозов и др. / Kino-teatr

Любовь длиною в жизнь: Кто был рядом с актрисой более 40 лет

Личная жизнь актрисы сложилась не менее интересно, хотя Кардинале всегда старалась оберегать её от лишнего внимания прессы. Продюсер Франко Кристальди, сыгравший огромную роль в становлении её карьеры, со временем стал её супругом — их брак длился с 1966-го по 1975 год.

Франко Кристальди и Клаудия Кардинале были женаты 10 лет. Фото © ТАСС / Лев Портер

В начале 1970-х, ещё состоя в браке, Клаудия познакомилась с режиссёром Паскуале Скуитьери. В 1975 году они поженились, и вскоре у пары родилась дочь, названная в честь матери, — Клаудия Скуитьери. С Паскуале актриса была вместе более четырёх десятилетий, до самой его смерти в 2017 году.

С конца 1980-х годов Кардинале жила преимущественно в Париже, часто навещая родных и друзей в Риме. Актриса активно занималась общественной деятельностью — с 1999 года была Послом доброй воли ЮНЕСКО, участвуя в программах по защите прав женщин и сохранению культурного наследия.

Даже в пожилом возрасте Клаудия Кардинале не утратила своего шарма и жизнелюбия. Она продолжала периодически сниматься в кино. Легенда кино принципиально отказывалась от пластических операций и старалась стареть естественно, достойно. Ей удалось сохранить свою красоту, и каждое её появление на публике вызывало восхищение зрителей.

Авторы Анна Розанова