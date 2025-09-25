Умер актёр из сериала «Учитель в законе» и отец звезды «Триггера»

Известный российский актёр театра и кино Николай Калинин скончался на 80-м году жизни. Печальную новость сообщили в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

«Из Москвы пришли печальные известия — ушёл из жизни талантливый артист Николай Григорьевич Калинин, почти двадцать лет служивший на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского», — заявили в учреждении.

Коллеги отметили, что Калинин не ограничивался актёрской работой и запомнился зрителям своими творческими вечерами, где исполнял песни. За свою долгую карьеру он служил в театрах Омска, Норильска, Днепропетровска и Севастополя, а также снялся в популярных сериалах «Учитель в законе», «Исаев» и «Янычар».

Супруга Николая Григорьевича — заслуженная артистка Украины Людмила Шкуркина. У них есть сын Григорий Калинин, который также стал известным актёром, снявшись в таких сериалах, как «Трудные подростки», «Секс. До и после», «Триггер» и «Почка».

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни скончалась советская и молдавская актриса Нина Дони, которую назвали профессиональной и нравственной вехой. Она родилась 9 мая 1936 года в селе Олэнешть, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве и вернулась в Молдавию, где основала театр Luceafărul. Отмечается, что артистка исполнила десятки ролей в кино, включая дебютную картину «Человек идёт за солнцем», а также известные ленты «Радости земные», «Вы получили телеграмму» и «Кодры».