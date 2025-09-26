Не ждите поломки! Автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину
Эксперт Хайцеэр рекомендовал ставить зимние шины при температуре ниже 5 градусов
Обложка © freepik
Переход на зимние шины следует начинать при устойчивом снижении дневной температуры ниже +5 градусов и появлении ночных заморозков, рекомендовал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он призвал заранее провести плановое техническое обслуживание транспортного средства.
«Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырёх миллиметров», — отметил автоэксперт.
Собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что для южных регионов допустимы всесезонные шины, однако в большинстве случаев необходима специализированная зимняя резина: от бюджетных отечественных и китайских вариантов по 15–20 тысяч рублей за комплект до премиальных брендов от 50 тысяч. Также важно оценить состояние лакокрасочного покрытия машины и устранить сколы для защиты от коррозии, вызванной зимними реагентами.
Ранее в Госдуме предложили освободить от повышенного утильсбора на авто одну категорию россиян. Кроме того, парламентарии призвали запустить программу обмена старых авто на новые, но есть нюанс. Кстати, поставки авто по параллельному импорту в РФ рухнули на 40%.
Больше материалов о новых моделях, ценах и автокультуре — в разделе «Авто» на Life.ru.