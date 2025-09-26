Не ждите поломки! Автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину

Переход на зимние шины следует начинать при устойчивом снижении дневной температуры ниже +5 градусов и появлении ночных заморозков, рекомендовал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он призвал заранее провести плановое техническое обслуживание транспортного средства.

«Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырёх миллиметров», — отметил автоэксперт.

Собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что для южных регионов допустимы всесезонные шины, однако в большинстве случаев необходима специализированная зимняя резина: от бюджетных отечественных и китайских вариантов по 15–20 тысяч рублей за комплект до премиальных брендов от 50 тысяч. Также важно оценить состояние лакокрасочного покрытия машины и устранить сколы для защиты от коррозии, вызванной зимними реагентами.