В Госдуме предложили освободить от повышенного утильсбора авто, приобретённые семьями с детьми

С 1 ноября 2025 года в России введён повышенный утильсбор на автомобили. Депутат Государственной думы Евгений Марченко в беседе с Life.ru предложил освободить семейные машины от него.

У нас есть многодетные семьи и семьи с детьми, которые нуждаются в семейных машинах, где нужно устанавливать автокресла и рассчитывать на доступное транспортное средство. Я уверен, что семейные автомобили должны быть освобождены от повышенного утильсбора. Это было бы важной поддержкой для многодетных семей, а также для обычных семей с детьми. Безусловно, именно семьи, которые воспитывают детей, заслуживают такой льготы и освобождения от дополнительного финансового бремени. Евгений Марченко, депутат Госдумы

Чиновник признался, что не понимает причин введения этого сбора. Он обратил внимание на то, что цены на автомобили и без того достаточно высоки, а повышение стоимости за счёт утильсбора только усугубляет ситуацию. Особенно это касается семей, чьи бюджеты ограничены.

«Если цена семейного автомобиля вырастет на миллион или два миллиона рублей, такие машины станут просто неподъёмными для многих семей. Более того, удорожание коснётся не только импортируемых автомобилей, но и машин, произведённых в нашей стране. Это приведёт к общему увеличению цен на транспортные средства, что негативно скажется на экономическом благополучии граждан», — предупреждает парламентарий.

По мнению депутата, если цель введения утильсбора состоит в том, чтобы заставить всех пересесть на общественный транспорт или ходить пешком, то это должно быть ясно озвучено и обосновано. Если же задача заключается в поддержке людей и создании комфортных условий, то такой сбор следует отменить, поскольку забота о гражданах и поддержка семей должны оставаться приоритетом.