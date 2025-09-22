Россиянам грозит двойная переплата за уже купленные машины из-за утильсбора

Граждане, которые оплатили машины в сентябре за рубежом, рискуют не успеть ввезти их в страну до вступления в силу новых правил. Журналисты выяснили, что некоторым россиянам может потребоваться доплатить сумму, равную стоимости автомобиля, а кому-то даже больше.

Например, семье из Новороссийска, купившей Hyundai Custo за 2 миллиона рублей, возможно, придётся доплатить ещё около миллиона. Другой покупатель из Иркутска столкнётся с тем, что новый сбор для его Nissan Serena составит 1,2 миллиона рублей при стоимости авто в 1,25 миллиона, рассказывает газета «Известия».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил о тысячах обращений от людей, оказавшихся в подобной ситуации. В связи с этим НАС направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой доработать проект и учесть интересы тех, кто уже приобрёл автомобили.

«Я убеждён, это должно распространяться только на тех, кто заказал и купил автомобиль после официального вступления в силу нового порядка расчёта. Но, повторю, мы против того, чтобы утильсбор платили все автовладельцы», — заявил по этому поводу глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В Минпромторге отметили, что сроки доставки машин были учтены при разработке предложения. Однако эксперты предупреждают, что ситуация способна спровоцировать рост социальной напряжённости и подорвать доверие к власти. Юристы добавляют, что шансы оспорить доплату в суде практически отсутствуют, поскольку обязанность по уплате сбора возникает в момент пересечения автомобилем границы, а не в момент его покупки.