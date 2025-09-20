Россия в августе вновь стала лидером по импорту авто из Китая
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark
Россия в августе нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до максимального уровня с начала года, вернув себе статус крупнейшего покупателя. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, проанализированные экспертами РИА «Новости».
Поставки китайских машин на российский рынок в последнем месяце лета показали рост на 25% в денежном выражении. При этом в годовом сопоставлении объём закупок, напротив, сократился вдвое, составив 796,4 миллиона долларов.
Суммарный импорт легковых автомобилей из Китая с января по август резко сократился на фоне повышения утилизационного сбора. Его объём составил 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Напомним, весной китайская таможня сообщила, что Россия перестала быть главным импортёром автомобилей из Поднебесной. РФ опустилась на шестую строку, а новым лидером по закупкам стала Бразилия.