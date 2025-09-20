Россия в августе вновь стала лидером по импорту авто из Китая

Россия в августе нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до максимального уровня с начала года, вернув себе статус крупнейшего покупателя. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, проанализированные экспертами РИА «Новости».

Поставки китайских машин на российский рынок в последнем месяце лета показали рост на 25% в денежном выражении. При этом в годовом сопоставлении объём закупок, напротив, сократился вдвое, составив 796,4 миллиона долларов.

Суммарный импорт легковых автомобилей из Китая с января по август резко сократился на фоне повышения утилизационного сбора. Его объём составил 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года.