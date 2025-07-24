Россия рекордно увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи

Импорт лапши из Китая и Южной Кореи в Россию достиг рекордных показателей в первом полугодии, составив в сумме 43,6 млн долларов. Об этом следует из данных национальных статслужб.

Также в первой половине года импорт китайской лапши в Россию достиг рекордного уровня, составив 23,6 миллиона долларов. Это на 40% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.