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24 июля, 05:23

Россия рекордно увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи

Россия увеличила ввоз лапши из Китая и Южной Кореи до 43,6 миллиона долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makistock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makistock

Импорт лапши из Китая и Южной Кореи в Россию достиг рекордных показателей в первом полугодии, составив в сумме 43,6 млн долларов. Об этом следует из данных национальных статслужб.

Также в первой половине года импорт китайской лапши в Россию достиг рекордного уровня, составив 23,6 миллиона долларов. Это на 40% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

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А ранее Life.ru писал, что на Дальнем Востоке зафиксирован рекордный улов тихоокеанских лососей, однако стоимость рыбы остаётся высокой. В июне цена на горбушу выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а кета и нерка подорожали в полтора раза.

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Мария Любицкая
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