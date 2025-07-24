Россия рекордно увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи
Россия увеличила ввоз лапши из Китая и Южной Кореи до 43,6 миллиона долларов
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Импорт лапши из Китая и Южной Кореи в Россию достиг рекордных показателей в первом полугодии, составив в сумме 43,6 млн долларов. Об этом следует из данных национальных статслужб.
Также в первой половине года импорт китайской лапши в Россию достиг рекордного уровня, составив 23,6 миллиона долларов. Это на 40% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.
А ранее Life.ru писал, что на Дальнем Востоке зафиксирован рекордный улов тихоокеанских лососей, однако стоимость рыбы остаётся высокой. В июне цена на горбушу выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а кета и нерка подорожали в полтора раза.