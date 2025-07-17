Лосось в России останется дорогим, несмотря на рекордные уловы

На Дальнем Востоке России наблюдается значительный рост улова тихоокеанских лососей: к началу июля объём добычи превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на успешные результаты рыбалки, оптовые цены на рыбу остаются на высоком уровне. В июне стоимость горбуши увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а кета и нерка подорожали в полтора раза, следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика».

Добыча горбуши в Приморском и Хабаровском краях достигла рекордных показателей, однако он всё равно останется вдвое ниже, чем в сезоне 2023 года. Сейчас регуляторы повысили прогноз по улову почти в 11 раз. Ожидается, что в этом году общий объём лососевой путины на Дальнем Востоке вырастет примерно на треть.

Причиной такого положения дел является продолжающееся снижение подходов рыбы в дальневосточную промысловую зону, что, в свою очередь, связано с изменениями климата и потеплением. В связи с этим, а также ростом издержек рыбодобывающих компаний, эксперты не ожидают снижения цен на красную рыбу в ближайшие месяцы.