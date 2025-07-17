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Регион
17 июля, 11:50

Лосось в России останется дорогим, несмотря на рекордные уловы

На Дальнем Востоке продолжается рост цен на красную рыбу, несмотря на уловы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Дальнем Востоке России наблюдается значительный рост улова тихоокеанских лососей: к началу июля объём добычи превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на успешные результаты рыбалки, оптовые цены на рыбу остаются на высоком уровне. В июне стоимость горбуши увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а кета и нерка подорожали в полтора раза, следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика».

Добыча горбуши в Приморском и Хабаровском краях достигла рекордных показателей, однако он всё равно останется вдвое ниже, чем в сезоне 2023 года. Сейчас регуляторы повысили прогноз по улову почти в 11 раз. Ожидается, что в этом году общий объём лососевой путины на Дальнем Востоке вырастет примерно на треть.

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Причиной такого положения дел является продолжающееся снижение подходов рыбы в дальневосточную промысловую зону, что, в свою очередь, связано с изменениями климата и потеплением. В связи с этим, а также ростом издержек рыбодобывающих компаний, эксперты не ожидают снижения цен на красную рыбу в ближайшие месяцы.

Ранее Life.ru сообщал, что «индекс окрошки» вырос почти в два раза. Набор ингредиентов для неё в среднем стоит от 718 до 1228 рублей в зависимости от региона. Мониторинг цен проходил в продуктовых сетях «Магнит», «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Полина Никифорова
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