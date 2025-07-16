«Индекс окрошки» в 2025 году вырос вдвое

В России популярная летом окрошка подорожала почти вдвое: набор ингредиентов для неё в среднем стоит от 718 до 1228 рублей в зависимости от региона. Об этом сообщает в своём исследовании редакция газеты «Жизнь». Мониторинг цен проходил в продуктовых сетях «Магнит», «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Как сэкономить на продуктах для окрошки. Видео © газета «Жизнь»

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики ГУУ, объясняет резкий рост цен сокращением посевных площадей, неурожаем из-за погодных аномалий, а также ростом логистических и энергетических затрат. Особо подорожали картофель (+60%), редис, огурцы, квас и зелень. При этом яйца, напротив, стали дешевле на 14%.

«Дополнительным фактором роста цен стала общая инфляция, которая затронула все страны, включая Россию. Поскольку экономика остаётся открытой, это отражается на увеличении издержек — от стоимости удобрений и сельхозтехники до логистики», – подчеркнул Чирков.

Агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина рассказала, как россияне могут сократить траты, выращивая овощи и зелень самостоятельно. По её словам, укроп и лук можно сеять даже на балконе, получая до 3 килограммов свежей зелени в месяц. Ганичкина напомнила, что настоящие огородники вообще мало зависят от супермаркетов и питаются экологически чистыми продуктами. А вот мясо и колбасу по-прежнему дешевле покупать в магазинах, на рыке такие товары обойдутся дороже.