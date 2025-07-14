В России рекордно подорожали два ингредиента для борща

Морковь и свёкла стали лидерами по росту цен среди овощей с начала 2025 года. Согласно данным Росстата на 7 июля, их стоимость увеличилась на 62,6% и 62,4% соответственно. При этом картофель, который ранее занимал первое место по подорожанию, вырос в цене на 48,47%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

За последнюю неделю статистика показывает небольшое снижение цен на свёклу и картофель — на 3,8% и 2,6% соответственно. Однако морковь продолжает дорожать — её средняя цена по стране выросла ещё на 4,5%. В отдельных регионах ситуация более серьёзная: например, в Удмуртии подорожание составило 14,5%, а в некоторых регионах отмечается дефицит этого овоща.

Власти Кемеровской области объяснили отсутствие моркови в продаже тем, что запасы прошлогоднего урожая полностью исчерпаны. Аналогичные жалобы на нехватку корнеплодов поступают от жителей Башкирии.

Крупные аграрные объединения подтверждают сложность текущей ценовой ситуации на овощном рынке.