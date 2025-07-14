В России рекордно подорожали два ингредиента для борща
«Известия»: В России с начала года рекордно подорожали свёкла и морковь
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Морковь и свёкла стали лидерами по росту цен среди овощей с начала 2025 года. Согласно данным Росстата на 7 июля, их стоимость увеличилась на 62,6% и 62,4% соответственно. При этом картофель, который ранее занимал первое место по подорожанию, вырос в цене на 48,47%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
За последнюю неделю статистика показывает небольшое снижение цен на свёклу и картофель — на 3,8% и 2,6% соответственно. Однако морковь продолжает дорожать — её средняя цена по стране выросла ещё на 4,5%. В отдельных регионах ситуация более серьёзная: например, в Удмуртии подорожание составило 14,5%, а в некоторых регионах отмечается дефицит этого овоща.
Власти Кемеровской области объяснили отсутствие моркови в продаже тем, что запасы прошлогоднего урожая полностью исчерпаны. Аналогичные жалобы на нехватку корнеплодов поступают от жителей Башкирии.
Крупные аграрные объединения подтверждают сложность текущей ценовой ситуации на овощном рынке.
Ранее были названы продукты, которые больше всего упали в цене в России в июне. В лидерах белокочанная капуста.