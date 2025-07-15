В России подскочили цены на купальники

Цены на купальники в России резко подскочили с 1 июля прошлого года, подорожав на 10%. Теперь средняя цена за комплект составляет 2944 рубля. Это следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился «Постньюс».

Увеличение цен сказалось на спросе: за год количество покупок купальников снизилось на 13%, хотя перед началом сезона наблюдался резкий спрос на 61%. Также подорожали и солнечные кремы на 10%, теперь они стоят в среднем около 504 рублей, что привело к снижению спроса на 25%.