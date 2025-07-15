Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 15:42

В России подскочили цены на купальники

В России купальники за год подорожали на 10%, средняя цена составила 2944 руб.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Цены на купальники в России резко подскочили с 1 июля прошлого года, подорожав на 10%. Теперь средняя цена за комплект составляет 2944 рубля. Это следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился «Постньюс».

Увеличение цен сказалось на спросе: за год количество покупок купальников снизилось на 13%, хотя перед началом сезона наблюдался резкий спрос на 61%. Также подорожали и солнечные кремы на 10%, теперь они стоят в среднем около 504 рублей, что привело к снижению спроса на 25%.

Кроме купальников и кремов, в списке подорожавших летних товаров находятся переносные холодильники (+10%), бейсболки (+7%), солнцезащитные очки (+6%) и льдогенераторы (+4%). Средняя цена льдогенераторов теперь составляет 20 тысяч рублей, что вызвало падение спроса на 27%.

Долой одежды! Эволюция купальника в кино СССР: Как и чем советские секс-бомбы покоряли экран
Долой одежды! Эволюция купальника в кино СССР: Как и чем советские секс-бомбы покоряли экран

Ранее Роскачество обнаружило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов. Дерматолог объяснила, как обезопасить самое ценное от раздражения под купальником

Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar