«Влажная среда»: Дерматолог объяснила, как обезопасить самое ценное от раздражения под купальником
Дерматолог Радина: Купальник нужно стирать регулярно, чтобы избежать раздражения
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Слитные купальники — действительно достаточно хороший вариант для посещения бассейна. Они могут моделировать фигуру. Однако некачественный купальник может нанести вред здоровью. Об этом Life.ru сообщила врач-дерматолог Кристина Радина.
Если мы говорим о том, что купальник выполнен из некачественного материала, и если человек ходит в нём целый день, то кожа под ним преет, может появляться раздражение, могут размножаться различные микроорганизмы.
«Поэтому это, безусловно, вредно. Для этого нужно стирать купальник на регулярной основе. И, соответственно, влажная среда плюс нахождение под солнцем могут сыграть злую шутку в плане того, что под ним будут размножаться различного рода бактерии, появляться кожные раздражения», — отметила врач.
Если купальник подобран не по размеру, то он будет натирать, что тоже может усиливать раздражение кожи. Если он слишком плотный, то может давить на шейный отдел позвоночника и тем самым может портить осанку и ухудшать кровоснабжение головного мозга.
«В первую очередь нужно убедиться, что он не сковывает движения. То есть, когда вы померили эту одежду в раздевалке, потянитесь вперёд, потянитесь назад. Поделайте какие-то различные движения, позы, может быть, даже что-то из зарядки, присядьте в нём. Убедитесь в том, что купальник хорошо сидит по фигуре, потому что если он красивый, но будет сдавливать тело даже в минимальной активности, то потом он будет натирать вам ещё сильнее», — заключила врач.
Ранее глава «Роскачества» сообщил о планах разработать ГОСТ для купальников. Он отметил, что новые стандарты не затронут потребительские характеристики: цвет или дизайн купальников. Они будут сосредоточены исключительно на обеспечении качества продукции. В частности, ГОСТ установит требования к ключевым характеристикам, включая прочность плетения ткани, воздухопроницаемость и способность материала впитывать влагу.