«Влажная среда»: Дерматолог объяснила, как обезопасить самое ценное от раздражения под купальником

Слитные купальники — действительно достаточно хороший вариант для посещения бассейна. Они могут моделировать фигуру. Однако некачественный купальник может нанести вред здоровью. Об этом Life.ru сообщила врач-дерматолог Кристина Радина.

Если мы говорим о том, что купальник выполнен из некачественного материала, и если человек ходит в нём целый день, то кожа под ним преет, может появляться раздражение, могут размножаться различные микроорганизмы. Кристина Радина Врач-дерматолог

«Поэтому это, безусловно, вредно. Для этого нужно стирать купальник на регулярной основе. И, соответственно, влажная среда плюс нахождение под солнцем могут сыграть злую шутку в плане того, что под ним будут размножаться различного рода бактерии, появляться кожные раздражения», — отметила врач.

Если купальник подобран не по размеру, то он будет натирать, что тоже может усиливать раздражение кожи. Если он слишком плотный, то может давить на шейный отдел позвоночника и тем самым может портить осанку и ухудшать кровоснабжение головного мозга.

«В первую очередь нужно убедиться, что он не сковывает движения. То есть, когда вы померили эту одежду в раздевалке, потянитесь вперёд, потянитесь назад. Поделайте какие-то различные движения, позы, может быть, даже что-то из зарядки, присядьте в нём. Убедитесь в том, что купальник хорошо сидит по фигуре, потому что если он красивый, но будет сдавливать тело даже в минимальной активности, то потом он будет натирать вам ещё сильнее», — заключила врач.