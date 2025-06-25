Стандарт красоты: В России планируют ввести ГОСТ на купальники
Глава «Роскачества» Протасов сообщил о планах разработать ГОСТ для купальников
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Глава «Роскачества» Максим Протасов сообщил о планах по созданию национального стандарта для купальников. Он будет применяться к продукции как российского, так и иностранного производства.
Глава «Роскачества» Максим Протасов о планах по созданию ГОСТа для купальников. Видео © Telegram / Абзац
Он отметил, что стандарты не определяют цвет, дизайн или другие устойчивые потребительские характеристики — в них идёт речь исключительно о качестве продукции. При этом в новом ГОСТе будут прописаны требования к основным качествам купальников, в том числе качеству плетения ткани, воздухонепроницаемости, гигроскопичности и удобству носки.
«Я уверен, что опережающий стандарт к купальникам в техническом комитете «Роскачества» будет разработан», — подчеркнул глава организации в разговоре с «Абзацем».
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