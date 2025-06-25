Роскачество выяснило, какие бактерии живут в кухонной губке, которую вы забываете вовремя менять

Россиянам рассказали о невидимой угрозе на кухне, а именно о присутствии кишечной палочки на кухонных губках, которыми пользуются более 14 дней. Примечательно, что Escherichia coli появляется даже при соблюдении базовых правил использования изделия, сообщает пресс-служба Роскачества.

Для оценки бактериальной нагрузки Роскачество провело исследование четырёх губок для мытья посуды с различным сроком эксплуатации — 7, 10, 14 и 21 день. Анализ выявил тревожную картину. На образцах, прослуживших две и три недели, обнаружено значительное количество бактерий, включая кишечную палочку. При этом губки не контактировали с сырым мясом, а использовались для стандартного мытья посуды и протирания столов.

Учитывая, что определённые штаммы опасной бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, специалисты настоятельно рекомендуют менять кухонные губки еженедельно. Кроме того, важно тщательно смывать моющее средство, так как его остатки способствуют быстрому развитию микроорганизмов.