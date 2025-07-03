Роскачество обнаружило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

Роскачество провело исследование женских слитных купальников от 21 популярного бренда, оценив их соответствие обязательным и опережающим стандартам качества. По данным организации, нарушения разной степени тяжести были выявлены в продукции 18 торговых марок.

В проверку вошли купальники следующих производителей: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черёмушки», Edge Planet, Befree и Tribuna. Эксперты анализировали 53 параметра, включая безопасность, качество материалов и достоверность маркировки.

Согласно результатам исследования, только три бренда полностью соответствовали всем обязательным и опережающим требованиям: Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай). У остальных были обнаружены те или иные недостатки. В частности, девять марок не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС), а ещё девять, хотя и отвечали требованиям ТР ТС, не дотянули до более строгих стандартов Роскачества.

Среди основных нарушений оказались недостаточная воздухопроницаемость (Women'Secret, Befree, Termit, "Черемушки"), низкая устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверная или неполная маркировка (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).

Кроме того, часть купальников не прошла проверку по внутренним стандартам Роскачества. Основные проблемы включали слабую прочность ткани и швов (Tezenis), недостаточную устойчивость к истиранию и низкую эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), а также плохую стойкость цвета к ультрафиолету (Termit).

В организации пояснили, что стандарты Роскачества носят добровольный характер и устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфорту изделий. Несоответствие этим нормам не является нарушением закона, но лишает производителей возможности получить государственный знак качества.

По итогам проверки Роспотребнадзор направил нескольким брендам предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований. Также было приостановлено действие сертификатов соответствия для части продукции. Некоторые производители уже заявили о начале внутренних проверок и работе над устранением выявленных недостатков.