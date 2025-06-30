Life.ru выяснил, какие комплексы мешают россиянкам наслаждаться пляжным отдыхом

Отдых — это не только солнце и море, но и хлопоты о пляжном гардеробе. Для многих российских женщин выбор купальника превращается в настоящий вызов. Исследование федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru, показывает, как на самом деле россиянки чувствуют себя в раздельном купальнике и что помогает им вернуть уверенность.

Почему женщины отказываются от пляжа Почти треть опрошенных женщин признались, что хотя бы раз отказывались от похода на пляж из-за недовольства фигурой в купальнике. Из них 16% делали это неоднократно, а 14% — один-два раза. Остальные 70% ответили, что ходят на пляж, несмотря ни на что.

Кто чувствует себя уверенно в раздельном купальнике 41% россиянок с радостью выбирает бикини — чаще всего это жительницы Москвы, которые готовы смело заявить о себе, своей красоте и уверенности. Есть и те, у кого выбор купальника зависит от настроения, а не от их фигуры (41%). Оставшаяся часть опрошенных склонна выбирать более закрытые фасоны в силу разных причин: личных предпочтений, дискомфорта от открытых моделей, особенностей фигуры.

Какая часть тела вызывает больше всего комплексов летом Наиболее «чувствительная» зона у женщин — живот. Из-за него переживают 62% опрошенных. Комментарии бывают разными: «Живот появился после родов. С одной стороны грустно, а с другой — это тело создало целого человека», «Опять живот выпирает, надо взять себя в руки», «Самое обидное, когда живот опухает во время ПМС». Среди тех, кто особенно остро воспринимает изменения фигуры, — жительницы Поволжья и Санкт-Петербурга. Ягодицы и бёдра вызывают дискомфорт у 20% женщин и только 16% полностью принимают своё тело таким, какое оно есть — чаще всего это москвички.

Советы от тренера, как избавиться от комплексов по поводу животика Если цель — подтянутая талия: 1) Пересмотрите диету, возможно, вы худеете слишком быстро, и кожа не успевает измениться; 2) Добавьте больше силовых упражнений на мышцы кора (скручивания, планка, велосипед, кардио на эллипсоиде); 3) Пересмотрите питание относительно достаточности жиров, в первую очередь, ненасыщенных жирных кислот и витаминов для поддержания состояния кожи.

Если цель — убрать лишний объём: 1) Пересмотрите питание в рамках снижения веса на фоне повышенного содержания висцерального жира и методов его устранения (уменьшение калорийности и содержания в пище транс-жиров); 2) Увеличьте общую физическую активность, это поможет снизить вес; 3) Если дело в строении позвоночника, можете попробовать добавить упражнения на пресс в сочетании с растяжкой мышц спины.

«Лишний объём или дряблость в области живота у женщин могут быть вызваны разными причинами — от гормональных колебаний и неправильного питания до недостатка целевых тренировок или восстановления после родов. Для эффективного результата важно сочетать сбалансированное питание, силовые и кардиоупражнения, а также учитывать индивидуальные особенности, проконсультировавшись со специалистом», — рассказал тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов.

Что помогает почувствовать себя лучше 56% женщин признались, что тренируются в зале или дома. Ещё 21% респонденток просто надевают то, что им нравится, и не переживают по этому поводу. Ключевым фактором становится не столько сам купальник, сколько ощущение, которое он дарит. Для 45% главное — комфорт, независимо от фасона. Детали имеют значение для 35% россиянок. Открытый и яркий купальник выбирают 10% девушек. Танкини или слитый купальник — 11% опрошенных.

Уход за телом также играет роль: ровный загар помогает 30% женщин воспринимать своё отражение с большим удовольствием. 31% опрошенных выбирает «удобный купальник» как способ снизить тревожность. А 9% признаются, что главный источник уверенности — поддержка подруг, напоминание о том, что идеал у каждого свой, а лето — не повод для самокритики.

Комплексы из-за живота или бёдер, страх не соответствовать ожиданиям, стремление «улучшить» себя к пляжному сезону — всё это по-прежнему актуально для большинства россиянок. Но тренд постепенно меняется. Всё больше женщин отказываются от шаблонов и выбирают удобство и принятие.