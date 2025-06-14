«Наша Ким Кардашьян»: Анна Седокова показала эффектную форму в крошечном бикини
Анну Седокову в купальнике сравнили с Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
42-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась откровенными кадрами с отдыха, продемонстрировав идеальную форму в леопардовом бикини. Снимок она выложила на странице в личном блоге.
Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
На фото певица позирует у бассейна с собранными в пучок светлыми волосами и естественным макияжем. Миниатюрный купальник на тонких завязках эффектно подчеркнул её фигуру.
Публикация мгновенно вызвала бурю обсуждений: поклонники сравнили образ Седоковой с гламурными западными знаменитостями, проводя параллели с Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори.
Ранее Седокова рассказала, что хотела улететь из России без обратного билета. Певица переживает непростое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Близкие погибшего обвинили её в произошедшей трагедии, считая, что она оставила спортсмена без поддержки после его ухода из большого спорта. Однако сама певица категорически отвергает эти претензии, подчеркивая, что всегда была рядом с Янисом и помогала ему.