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14 июня, 10:44

«Наша Ким Кардашьян»: Анна Седокова показала эффектную форму в крошечном бикини

Анну Седокову в купальнике сравнили с Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

42-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась откровенными кадрами с отдыха, продемонстрировав идеальную форму в леопардовом бикини. Снимок она выложила на странице в личном блоге.

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

На фото певица позирует у бассейна с собранными в пучок светлыми волосами и естественным макияжем. Миниатюрный купальник на тонких завязках эффектно подчеркнул её фигуру.

Публикация мгновенно вызвала бурю обсуждений: поклонники сравнили образ Седоковой с гламурными западными знаменитостями, проводя параллели с Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори.

Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с сыном и даже смотреть на его фото
Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с сыном и даже смотреть на его фото

Ранее Седокова рассказала, что хотела улететь из России без обратного билета. Певица переживает непростое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Близкие погибшего обвинили её в произошедшей трагедии, считая, что она оставила спортсмена без поддержки после его ухода из большого спорта. Однако сама певица категорически отвергает эти претензии, подчеркивая, что всегда была рядом с Янисом и помогала ему.

Александра Мышляева
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