«Наша Ким Кардашьян»: Анна Седокова показала эффектную форму в крошечном бикини

42-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась откровенными кадрами с отдыха, продемонстрировав идеальную форму в леопардовом бикини. Снимок она выложила на странице в личном блоге.

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

На фото певица позирует у бассейна с собранными в пучок светлыми волосами и естественным макияжем. Миниатюрный купальник на тонких завязках эффектно подчеркнул её фигуру.