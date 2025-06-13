Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с сыном и даже смотреть на его фото

Певица Анна Седокова препятствовала общению Яниса Тиммы с его сыном Кристианом, рождённым в первом браке от Саны Оши. Об этом заявила адвокат отца баскетболиста Маргарита Гаврилова.

По словам Гавриловой, Тимме приходилось скрывать даже фотографии ребёнка, так как Седокова негативно реагировала на их вид.

«Я хочу, чтобы у людей не было никаких заблуждений из-за того, что она [Седокова] всё время включает жертву. Это всё лицемерие! <…> Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку», — раскрыла Гаврилова в беседе с Super.ru.

Адвокат добавила, что семья спортсмена намерена взыскать с бывшей супруги 60 миллионов рублей в пользу шестилетнего Кристиана — из общей долевой собственности экс-супругов. Иск подан в российский суд после того, как сторона Седоковой проигнорировала досудебную претензию.