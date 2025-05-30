«Есть переписка, которой нет ни у кого»: Адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Седоковой досудебную претензию

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы продолжают отстаивать свои права. По их мнению, певица Анна Седокова должна вернуть им деньги с продажи общих квартир в Москве — речь идёт о более 60 млн рублей. Адвокат семьи Тиммы рассказала kp.ru, что направила Седоковой досудебную претензию. Если в течение 10 дней ответа не поступит, дело обещают передать в суд.

Кроме того, юрист заявила, что в деле могут всплыть новые обстоятельства. По её словам, у неё есть некие переписки, указывающие на то, что баскетболиста могли довести до рокового шага.

«У меня имеется переписка, которой нет ни у кого, но я пока не могу её раскрывать», — рассказала Маргарита Гаврилова.

Адвокат также напомнила о конфликтной истории с другим бывшим супругом Седоковой — футболистом Валентином Белькевичем. По её словам, несмотря на громкие заявления, в суде певица получила лишь 1/8 от квартиры, а основную долю — вдова Белькевича.