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1 апреля, 19:29

«Прекратите»: Анна Седокова впервые ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы

Седокова обвинила родных экс-супруга Тиммы в желании пропиариться на его смерти

Анна Седокова впервые прокомментировала травлю со стороны родственников и знакомых покойного экс-супруга Яниса Тиммы. Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась отвечать недоброжелателям зеркальным образом, но намекнула, что могла бы доставить критикующим большие неприятности, если бы хотела этого.

«Но я не буду этого делать, как бы они ни пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почитайте память человека, который был вам близок», — призвала Седокова.

Певица посоветовала близким Яниса не развозить грязь в СМИ ради упоминаний в прессе и не продавать его кроссовки, а организовать турнир в память о Тимме. По словам звезды, она не может этого сделать, так как из-за травли люди настроены против неё.

«Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — заключила Седокова в соцсетях.

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Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг Седоковой покончил с собой. После произошедшего родные спортсмена ополчились против артистки и даже обвинили её в произошедшем.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Голубович

Илья Пушкарев
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