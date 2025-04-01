«Прекратите»: Анна Седокова впервые ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова впервые прокомментировала травлю со стороны родственников и знакомых покойного экс-супруга Яниса Тиммы. Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась отвечать недоброжелателям зеркальным образом, но намекнула, что могла бы доставить критикующим большие неприятности, если бы хотела этого.

«Но я не буду этого делать, как бы они ни пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почитайте память человека, который был вам близок», — призвала Седокова.

Певица посоветовала близким Яниса не развозить грязь в СМИ ради упоминаний в прессе и не продавать его кроссовки, а организовать турнир в память о Тимме. По словам звезды, она не может этого сделать, так как из-за травли люди настроены против неё.