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2 апреля, 17:34

Катя Гордон назвала Седокову непорядочной и отказалась от дела о гибели Яниса Тиммы

Юрист Катя Гордон сообщила о выходе из дела о гибели баскетболиста Яниса Тиммы

Янис Тимма. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

Янис Тимма. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что она вместе с командной вышла из дела о смерти баскетболиста Яниса Тиммы. О причинах такого решения она рассказала в телеграм-канале «Гордон и Сыновья».

«В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя… дальновидно или случайно решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребёнку Яниса на территории РФ биться не за что. Получать гонорар за неперспективную борьбу мы не хотим», — отметила юрист.

По словам Гордон, перед смертью спортсмен сильно переживал, так как узнал о многочисленных изменах бывшей супруги. Тимме предоставили доказательства супружеской неверности. Однако это вряд ли позволяет говорить о доведении до самоубийства.

«По-человечески Анна, на взгляд всех кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата и порядочным человеком назвать её трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно», — подытожила Гордон.

Бизнес Седоковой закрылся после таинственной смерти её экс-супруга, потерпев миллионные убытки
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Ранее Седокова впервые ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы. Бывшая солистка «ВИА Гры» обвинила родных экс-супруга в желании пропиариться на его смерти. Артистка отказалась отвечать недоброжелателям зеркальным образом, но намекнула, что могла бы доставить им большие неприятности, если бы хотела этого. Напомним, что баскетболиста обнаружили мёртвым в Москве 17 декабря. Следствие подтвердило, что спортсмен покончил с собой.

Алена Пенчугина
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