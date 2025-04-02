Катя Гордон назвала Седокову непорядочной и отказалась от дела о гибели Яниса Тиммы

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что она вместе с командной вышла из дела о смерти баскетболиста Яниса Тиммы. О причинах такого решения она рассказала в телеграм-канале «Гордон и Сыновья».

«В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя… дальновидно или случайно решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребёнку Яниса на территории РФ биться не за что. Получать гонорар за неперспективную борьбу мы не хотим», — отметила юрист.

По словам Гордон, перед смертью спортсмен сильно переживал, так как узнал о многочисленных изменах бывшей супруги. Тимме предоставили доказательства супружеской неверности. Однако это вряд ли позволяет говорить о доведении до самоубийства.