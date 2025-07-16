Проблема не стоит выеденного яйца: Минсельхоз и птицефабрики опровергли Life.ru заявления об уничтожении несушек

В Минсельхоз РФ не поступала информация о сокращении поголовья кур на российских птицефабриках, также представители крупных российских предприятий заявили, что не забивают несушек, о чём ранее сегодня сообщали СМИ. Комментарии ведомства и птицефабрик есть в распоряжении Life.ru.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что в связи с обвалом цен на яйца и ухудшением финансового положения компаний российские птицефабрики начали сокращать поголовье кур-несушек. Такая ситуация якобы наблюдается в Удмуртии и Краснодарском крае.

Но, по данным Минсельхоза, такой информации в ведомство не поступало. Там отметили, что производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь – май 2025 года — 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на цены оказывает влияние как рост объёмов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц.

«При этом важно, чтобы цена оставалась сбалансированной с учётом интересов потребителей и производителей продукции: рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли. Для обеспечения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, а также прямые субсидии федерального и регионального уровня», — заявили в Минсельхозе.

Агрокомплексы «Окское», «Таврос» и «Лето» также опровергли Life.ru сообщения об уничтожении кур-несушек на фоне падения цен на яйца.

«Количество птице-мест на предприятиях не сокращается. Производительность птицы циклична, после завершения цикла несушка отправляется на убой, и через месяц заселяется молодая курица. Производители в этом году процесс обновления поголовья несушек запустили немного раньше. Глобально это никак не влияет на рентабельность», — рассказала гендиректор ГК «Таврос» Елена Лазаренко.

Что же касается падения цен, то, по словам Лазаренко, на это влияют три фактора. Первый — возобновление производства на птицефабриках, ранее прекративших свою работу из-за птичьего гриппа. Второй — предприятия проводят переоборудование и увеличивают производство яйца. Третье — сезонность. Летом личные хозяйства получают больше яиц, чем в другое время года. Гендиректор ГК «Таврос» ожидает, что к ноябрю ситуация с ценами стабилизируется.

Генеральный директор АО «Окское» Георгий Лякин подтверждает, что фабрики не забивают кур-несушек и ситуация на предприятии сейчас стабильная.

«Мы не поднимали цены в конце 2023 года и не снижаем стоимость сейчас, когда некоторые производители продают десяток за 30 рублей. У нас долгосрочные контракты с фиксированной вилкой. Более того, мы продаём товар под собственной торговой маркой, не участвуем в торгах, поэтому стоимость яйца у нас относительно стабильная. В настоящее время поголовье кур-несушек птицефабрики насчитывает порядка 5 миллионов», — отметил он.

Успокоили потребителей и в ГК «Лето». Там отметили, что речь о массовом снижении поголовья не идёт.