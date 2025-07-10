В Госдуме обеспокоились очень низкими закупочными ценами на яйца

Депутаты Госдумы выразили обеспокоенность крайне низкими закупочными ценами на куриные яйца, которые составляют около 30 рублей при себестоимости в 60 рублей. Они опасаются, что птицефабрики могут начать массовый забой кур-несушек, что к Новому году снова приведёт к резкому росту цен. Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы Юлия Оглоблина направила письмо генеральному директору Российского птицеводческого союза Галине Бобылевой с просьбой предоставить данные о текущих условиях поставок яиц. Как пояснила депутат, это необходимо для анализа ситуации и принятия срочных мер, пишет Forbes.

Представитель Росптицесоюза подтвердил, что письмо получено, и сообщил, что работа с птицефабриками уже начата. Он уточнил, что как минимум будет проведён опрос участников рынка, но отказался раскрывать детали.

По информации отраслевого источника, проблема продажи яиц ниже себестоимости действительно существует. Он сообщил, что 9 июля прошло совещание с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и птицеводческих компаний, где обсуждались возможные пути решения. Один из участников встречи подтвердил, что вопрос поднимался, признав остроту ситуации и необходимость дальнейшего поиска выхода из кризиса.

Член совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексей Бурмистров заявил, что уже несколько месяцев яйца продаются значительно дешевле себестоимости. Он отметил, что годовой рост производства на 5% привёл к падению цен с середины мая на 50%. По его словам, цену диктуют покупатели — ретейлеры, оптовики и переработчики, которые осознают, что продукция уже произведена и является скоропортящейся. Это вынуждает компании продавать яйца даже в убыток, чтобы хоть частично компенсировать затраты. Бурмистров добавил, что каждый новый шаг на торгах снижает цену еще больше.

Птицефабрики, включая «Авангард», уже начали преждевременный забой птицы, но это повлияло на цены лишь в пределах 5–10 рублей. Бурмистров подчеркнул, что компании не отказываются от инвестиционных проектов, и новые производственные мощности, которые будут введены в строй в ближайшее время, могут усугубить переизбыток продукции и дальнейшее давление на цены.

Исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон» Константин Корнеев пояснил, что переизбыток яиц возник не только из-за ввода новых мощностей, но и из-за восстановления работы предприятий, ранее пострадавших от болезней птиц, а также снижения спроса со стороны переработчиков, включая кондитерские производства. Он отметил, что значительно подешевели не только яйца, но и продукты их переработки — меланж, белок и желток. Корнеев добавил, что у птицефабрик, заключивших долгосрочные контракты с ретейлом, ситуация немного лучше, хотя такие соглашения обычно заключаются всего на несколько месяцев.

В рознице яйца продаются по низким ценам уже третью неделю. Как сообщалось ранее, на продуктовом рынке сложилась необычная ситуация: если ещё недавно десяток яиц нельзя было купить дешевле 120 рублей, то теперь они резко подешевели. Крупные торговые сети предлагают их по 45 рублей за десяток, а в дискаунтерах цена опускается до 26 рублей.