«Цены удивляют!» Блогерша сравнила стоимость продуктов в России и Европе и осталась в шоке

Российская блогерша побывала в столице Словении Любляне и была шокирована очень высокими ценами на самые простые продукты питания, которые в нашей стране доступны даже гражданам с небольшим достатком. Свои она опубликовала на странице «Лайк Трэвел Путешествия» в «Дзене»

«Реальные цены на еду в Европе удивляют. Мясо птицы там стоит в два раза дороже, чем в России. Курица — 700 рублей за килограмм, а индейка — 1000 рублей», — написала девушка.

Получше ситуация со свининой и говядиной. Домашний фарш из этих видов мяса обойдётся в 579 рублей за килограмм и 270 рублей за 500 граммов соответственно, что близко к российским ценам. Зато блогершу порадовала рыба. Филе лосося или стейки из этой же рыбы — 2,3 тысячи рублей за килограмм. По её словам, европейцы считают роскошью покупать каждый день на обед рыбу или мясо.

Фрукты и овощи по стоимости оказались примерно такими же, как в России. Также блогерша прошлась по хлебным отделам. Выяснилось, все хлебобулочные изделия достаточно дорогие. Самая простая буханка стоит 120 рублей, ниже по цене просто не найти. Кукурузный хлеб весом 500 граммов — 169 рублей, тосканский зерновой — 200 рублей, отметила россиянка. Очень дорогими оказались в Европе и яйца: 369 рублей за десяток. Это примерно в три раза дороже, чем в российских магазинах, напомнила туристка.