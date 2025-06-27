Фермер Сирота разрешил россиянам не мыть яйца
Фермер Сирота: Ни домашние, ни покупные яйца не нужно особенно обрабатывать
Олег Сирота. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Многие считают, что куриные яйца обязательно нужно мыть, так как это помогает удалить с поверхности скорлупы бактерии, в том числе сальмонеллу. А кто-то говорит, что это сокращает срок годности продукта. Фермер Олег Сирота поставил точку в этом споре.
Вообще ни домашние, ни покупные яйца не нужно как-то особенно обрабатывать. Прям из-под куры — можно промыть. Все эти болезни, которые были опасны для человека, уже у птиц давно побеждены, и в яйцах точно ничего нет. В рознице — тем более. Поэтому можно ничего не делать. И молоко из магазина, которое пастеризовано, тоже можно не кипятить. Иначе вы убиваете всё полезное в нём.
По его словам, у кур остаётся птичий грипп, но инфицированных птиц сразу уничтожают. Поэтому яйца, поступающие в магазины, безопасны. Можно их не мыть, а если и помоете — хуже не будет, но это бессмысленно, заключил фермер.
Кстати, цена на десяток яиц в России упала ниже отметки 100 рублей впервые с октября 2023 года. В конце весны она снизилась до 96,5 рубля, а в некоторых магазинах можно встретить десяток даже за 32 рубля.