Фермер Сирота разрешил россиянам не мыть яйца

Вообще ни домашние, ни покупные яйца не нужно как-то особенно обрабатывать. Прям из-под куры — можно промыть. Все эти болезни, которые были опасны для человека, уже у птиц давно побеждены, и в яйцах точно ничего нет. В рознице — тем более. Поэтому можно ничего не делать. И молоко из магазина, которое пастеризовано, тоже можно не кипятить. Иначе вы убиваете всё полезное в нём.