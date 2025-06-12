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12 июня, 06:42

Цены на яйца в России упали ниже 100 рублей впервые с 2023 года

Росстат: Цена на яйца в мае упала ниже 100 рублей впервые с 2023 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christina Patricya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christina Patricya

Впервые с октября 2023 года цена на десяток яиц в России упала ниже отметки в 100 рублей. Такая стоимость была зафиксирована мае этого года. Об этом следует из данных Росстата.

Как пишет РИА «Новости», яйца продолжают дешеветь. В конце весны цена за десяток снизилась до 96,5 рубля, что значительно ниже апрельской — 102,8 рубля, и прошлогодней майской стоимости — 117,7 рубля. Более того, текущая стоимость даже ниже, чем в октябре 2023 года, когда яйца стоили в среднем 97,1 рубля за десяток.

Дешевле всего купить яйца в Мордовии — 69 рублей, Крыму — 70 рублей, и Пензенской области — 72 рубля. В среднем, россияне съедают 237 яиц в год, согласно данным Росстата.

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В России за неделю упали цены на сливочное масло

Ранее Life.ru уже отмечал падение цен на куриные яйца в 1,5 раза. Между тем, в России фиксировали стремительный рост цен на картофель. Стоимость корнеплода в магазинах уже превысила 100 рублей за килограмм. Эксперты утверждают, что скачки цен связаны с проблемами в поставках и логистическими заторами.

Мария Любицкая
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