Цены на яйца в России упали ниже 100 рублей впервые с 2023 года
Росстат: Цена на яйца в мае упала ниже 100 рублей впервые с 2023 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christina Patricya
Впервые с октября 2023 года цена на десяток яиц в России упала ниже отметки в 100 рублей. Такая стоимость была зафиксирована мае этого года. Об этом следует из данных Росстата.
Как пишет РИА «Новости», яйца продолжают дешеветь. В конце весны цена за десяток снизилась до 96,5 рубля, что значительно ниже апрельской — 102,8 рубля, и прошлогодней майской стоимости — 117,7 рубля. Более того, текущая стоимость даже ниже, чем в октябре 2023 года, когда яйца стоили в среднем 97,1 рубля за десяток.
Дешевле всего купить яйца в Мордовии — 69 рублей, Крыму — 70 рублей, и Пензенской области — 72 рубля. В среднем, россияне съедают 237 яиц в год, согласно данным Росстата.
Ранее Life.ru уже отмечал падение цен на куриные яйца в 1,5 раза. Между тем, в России фиксировали стремительный рост цен на картофель. Стоимость корнеплода в магазинах уже превысила 100 рублей за килограмм. Эксперты утверждают, что скачки цен связаны с проблемами в поставках и логистическими заторами.