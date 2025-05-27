Цена десятка яиц упала до минимума за полтора года

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже трёхзначных отметок впервые с ноября 2023 года – до 98,3 рубля. Данные приводит ассоциация «Руспродсоюз».

Как объяснили эксперты ТАСС, вернуть цены к уровням ниже 100 рублей помогли долгосрочные контракты по ценам, гарантирующим производителям доходность производства. Стоимость яиц при этом падает на протяжении всего текущего года.