Цена десятка яиц упала до минимума за полтора года
«Руспродсоюз» заявил о падении цены яиц ниже 100 рублей впервые за 1,5 года
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Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже трёхзначных отметок впервые с ноября 2023 года – до 98,3 рубля. Данные приводит ассоциация «Руспродсоюз».
Как объяснили эксперты ТАСС, вернуть цены к уровням ниже 100 рублей помогли долгосрочные контракты по ценам, гарантирующим производителям доходность производства. Стоимость яиц при этом падает на протяжении всего текущего года.
А вот черешня и персики подскочили в цене из-за заморозков в РФ. Кроме того, похолодание в Крыму может привести к росту стоимости фруктов и ягод. Зато россиян ждут низкие цены на клубнику.