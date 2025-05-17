Названы продукты, которые могут подешеветь и подорожать в июне

Преподаватель Института международных экономических связей Людмила Кривко спрогнозировала для «Газеты.ru», что в июне цены на овощи, сахар и пшеничную муку могут снизиться на 1% по сравнению с маем, а на яйца и молоко — на 2%. При этом стоимость непродовольственных товаров первой необходимости вряд ли изменится.