Названы продукты, которые могут подешеветь и подорожать в июне
Экономист Кривко: Цены на яйца и молоко в июне могут снизиться на 2%
Продукты. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Преподаватель Института международных экономических связей Людмила Кривко спрогнозировала для «Газеты.ru», что в июне цены на овощи, сахар и пшеничную муку могут снизиться на 1% по сравнению с маем, а на яйца и молоко — на 2%. При этом стоимость непродовольственных товаров первой необходимости вряд ли изменится.
Однако можно ожидать незначительное снижение цен (в диапазоне 0,5–1,0%) на такие продукты, как картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. Эксперт также допустила, что стоимость мяса, курицы, масла и рыбы останется без изменений. А вот чай, хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать в первом месяце лета.
Ранее Life.ru сообщил, что из-за заморозков в РФ подорожали черешня и персики. Кроме того, заморозки в Крыму могут привести к росту цен на фрукты и ягоды. Зато май порадует россиян резким падением цен на клубнику.