В России за неделю упали цены на сливочное масло

На минувшей неделе на 16,7% подешевело сливочное масло в российских магазинах. Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«C 31 мая по 7 июня Индекс Мишек снизился на 2,2% по сравнению с его уменьшением на 1,1% неделю назад. Инфляция за неделю замедлилась. За неделю выросли цены на морковь — на 10,0%. Снизились цены на сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-16,7%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-14,7%), бананы (-6,7%) и сок апельсиновый J7 (-3,3%)», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Абрамов дополнил, что за год цены упали на мармелад «Fruit-Tella» (-12,2%), бананы (-12,5%), морковь (-8,3%), курицу (-7,9%), чёрный чай «Акбар» (-4,9%). Кроме того, подешевели масло «Домик в деревне» (-2,4%) и яйца категории С1 «Окские» (-2%).