В РЭУ им. Плеханова раскрыли Life.ru, когда нормализуются цены на яйца

В России цены на яйца остаются низкими из-за избытка продукции крупных хозяйств, что свидетельствует о надвигающейся «ценовой войне». Конкуренция на рынке вынуждает компании снижать цены, иногда в ущерб качеству и инвестициям, а также сокращать затраты на персонал. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

История демпинговых войн на рынке яиц хорошо иллюстрирует такие ситуации: Латвия обвиняет Украину в ценовых спекуляциях, Чехия — Польшу, Казахстан — Россию. Однако такие победы в ценовых войнах обычно оказываются недолговечными. Производители сталкиваются с невыгодными условиями, поскольку продают яйца ниже себестоимости, что негативно сказывается на их финансовом положении и долгосрочной устойчивости. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Как отметила эксперт, для стабилизации ситуации российское правительство с 1 января по 30 июня 2024 года отменило импортные пошлины на ввоз куриных яиц в объёме до 1,2 миллиарда штук. Эта мера направлена на повышение доступности товара для потребителей и снижение цен. В 2025 году планируется освободить от таможенных пошлин импорт до 160 000 тонн мяса домашних кур, что должно дополнительно повлиять на ценообразование.

«Цены на яйца должны стабилизироваться уже во второй половине года», — прогнозирует собеседница Life.ru.

Такие меры могут оказать существенное влияние на рынок, способствуя стабилизации цен и снижению давления со стороны крупных игроков, участвующих в ценовых войнах, сообщила специалист. Однако важно учитывать, что долгосрочная стабильность рынка зависит не только от тарифных мер, но и от развития внутреннего производства, повышения его эффективности и контроля за качеством продукции.