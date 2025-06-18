Названа причина падения цен на яйца в четыре раза

В России зафиксировано резкое падение цен на куриные яйца: стоимость десятка в некоторых магазинах снизилась почти в четыре раза, достигнув 32 рублей. SHOT ПРОВЕРКА выясняла причины этого неожиданного удешевления.

Независимый эксперт Александр Корбут объяснил, что основной фактор – сезонное снижение спроса в летний период. Предложение значительно превысило спрос, и производители, чтобы избежать убытков, были вынуждены снижать цены. Эксперт добавил, что утилизация нереализованных яиц обходится компаниям дороже, чем их продажа по сниженной цене.

Представители Россельхознадзора и Ассоциации экспертов рынка ритейла также подтвердили информацию о значительном падении цен. Журналисты провели мониторинг стоимости в сетевых магазинах, который показал следующие результаты: самая низкая цена, 32 рубля за десяток, зафиксирована в сети «Дикси». В «Пятёрочке» десяток яиц стоит 43 рубля, в «Красном&Белом» – 55 рублей. А в «Магните» оказались самые высокие цены – от 56 до 74 рублей за 10 яиц.