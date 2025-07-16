В России начали забивать кур-несушек из-за падения цен на яйца

В связи с обвалом цен на яйца и ухудшением финансового положения птицеводческих компаний, российские птицефабрики начали сокращать поголовье кур-несушек. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию от представителей отрасли.

В Удмуртии, в частности, зафиксирован случай, когда около трёх тысяч птиц были выброшены в неподходящем для содержания месте без укрытия и ограждений. В результате куры разбрелись по близлежащему посёлку и начали гибнуть от голода.

Аналогичная ситуация наблюдается в Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике, где куры умирают из-за нехватки корма. Под угрозой находится около 150 тысяч птиц. Причиной является задолженность предприятия и арест его имущества.

В ассоциации «Народный фермер» объяснили, что сокращение поголовья вызвано растущими убытками. Себестоимость производства одного яйца варьируется от 4 до 5 рублей в зависимости от региона и масштаба производства, в то время как закупочная цена составляет всего 3,5 рубля. В июне предприятиям приходилось продавать яйца по цене два рубля за штуку.

Зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова подчеркнула, что длительная работа в убыток невозможна для предприятий. Галина Бобылева, глава Росптицесоюза, считает, что для решения проблемы необходима система долгосрочных соглашений с торговыми сетями, фиксирующих цены на продукцию.

Представители Минсельхоза заявили, что им не поступала информация об уменьшении численности птицы в сельскохозяйственных предприятиях. Однако в министерстве подтвердили факт падения цен на закупку. Там пообещали принять комплекс мер для урегулирования ситуации. В частности, планируется активное продвижение идеи заключения долгосрочных соглашений. Помимо этого, рассматривается возможность предоставления аграриям льготных кредитных программ и государственных субсидий.