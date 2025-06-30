Россиян предупредили о рисках разорения хлебопекарной отрасли

Введение государственного контроля за ценами может привести к банкротствам производителей хлебобулочной продукции, исчезновению популярных позиций с полок и сокращению ассортимента. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего хлебопекарного холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.

Еще в апреле ведущие объединения производителей и ритейлеров — включая Союз молочников, Масложировой союз, Национальную мясную ассоциацию и другие — обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором предупредили о рисках прямого ценового регулирования. По их словам, попытки ограничить цены и торговые наценки не учитывают главные причины роста себестоимости продуктов — удорожание сырья, логистики и производства.

Тулупов отмечает, что маржинальность в хлебопечении и так низкая — даже у эффективных предприятий, таких как «Коломенский». «Наценка в торговых сетях порой выше, чем наша прибыль, но мы не жалуемся: сети — наши партнёры», — говорит он.

По его мнению, вероятность жесткого регулирования цен невелика, но даже небольшое снижение маржи может поставить под угрозу выживание многих производителей. «Мы еще как-то выстоим, а другие — нет. Кому это нужно? Хлеба от этого больше не станет», — замечает он.

Сейчас каждый россиянин потребляет в среднем 5–7 кг хлеба в месяц. Такие позиции, как батоны «Нарезной» и «Дарницкий», входят в перечень социально значимых товаров, за ценами на которые следит государство. При этом излишнее давление на рынок может сократить выбор для потребителей.

«Как только начали регулировать цену на яйца — появился меланж. Так и здесь: исчезнет «Нарезной», но появится какой-то другой хлеб, уже вне списка», — предупреждает Тулупов.

Он подчеркивает, что серьезную часть расходов сейчас составляют не только сырье и зарплаты, но и логистика — она сопоставима по затратам с мукой. Это связано с тем, что хлеб — продукт ультрасвежий, с минимальным сроком хранения, и требует быстрой доставки.

«Люди спокойно едят устриц недельной давности, а вчерашний хлеб уже не берут. Хлеб — это продукт с самой высокой степенью свежести, и доставка — огромная статья расходов», — подытожил собеседник РБК.