Назван единственный способ сэкономить при покупке авто после повышения утильсбора

С 1 ноября в России изменится порядок исчисления утильсбора, его размер станет зависеть от мощности двигателя автомобиля, что может серьёзно повлиять на стоимость новых машин, обратил внимание автоэксперт Андреё Бундин. По его словам, повышение цен коснётся почти всех популярных моделей.

В частности, для транспортных средств с мощностью до 160 лошадиных сил утильсбор останется без изменений и составит 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для машин старше трёх лет. Однако для авто с большей мощностью цена может достигнуть миллиона рублей и выше. Эксперт подчеркнул, что единственный способ сэкономить — приобретать машины с двигателями мощностью до 160 л.с.

«Эта мера бьёт по обычным россиянам. Те, кто копил на новый автомобиль, теперь вряд ли смогут его себе позволить», — полагает собеседник интернет-издания Regions.ru.