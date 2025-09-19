Богатые тоже плачут: Появились цены Maserati, Ferrari и Bentley после пересчёта утильсбора

В России значительно вырастут цены на премиальные автомобили после увеличения утилизационного сбора. Для тех, кто планировал приобрести люксовый транспорт, стоит быть готовым к увеличению стоимости в два с лишним раза. Telegram-канал SHOT подробно рассказал, каких цен стоит ждать любителям дорогих тачек.

Mercedes-Benz G-Класс. Подорожает на 3,5-4 миллиона рублей, достигнув примерно 12 миллионов рублей за модели 2012-2017 годов выпуска (сейчас около 8,5 млн).

Toyota Supra V (A90 с двигателем 3.0). Прибавит в цене около 2 миллионов рублей, поднявшись с 4,5 до 6,5 миллиона рублей.

Porsche 911 Carrera, BMW M4 Coupe, Audi RS5 Coupe и Mercedes-AMG E 53 4MATIC+. У Coupe ожидается подорожание на 3-3,5 миллиона рублей. Стоимость Porsche увеличится примерно до 18 миллионов, BMW — до 7,5 миллиона, Audi достигнет 6 миллионов (вместо текущих 2,5), а Mercedes — 11 миллионов рублей (вместо почти 8).

Maserati GranTurismo (2007-17) и Ferrari California (2008-12). Итальянские спорткары подорожают на 4 миллиона рублей. Maserati будет стоить около 8 миллионов (сейчас 4), а Ferrari — 15,5 миллиона (сейчас 11).

Lamborghini Urus (2019). Стоимость увеличится на 6,5 миллиона рублей, достигнув 31,5 миллиона рублей (сейчас 25). Bentley Bentayga W12 (2019). Прибавит в цене 8 миллионов рублей, поднявшись до 38 миллионов рублей (сейчас 30). В целом, повышение утилизационного сбора окажет существенное влияние на рынок дорогих автомобилей, сделав их менее доступными для потенциальных покупателей.