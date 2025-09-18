В России могут начать продавать «красивые» госномера на авто. Путин не против

В России пора сделать легальной продажу «красивых» автомобильных номеров через портал Госуслуги. С такой инициативой обратился к президенту РФ Владимиру Путину руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций.

«Предлагаем сделать официальной продажу красивых автомобильных номеров на «Госуслугах». В Узбекистане, например, за них бюджет получает эквивалент 2,5 млрд рублей. У них всего 4 млн автомобилей. У нас больше 50 млн автомобилей. Не все будут хотеть красивые номера, но те, кто будет этого хотеть, путь уплатят 25 млрд рублей в бюджет», — отметил Нечаев.

По его словам, Минэкономразвития РФ уже проработало необходимую правовую базу ещё два года назад, однако реализация идеи всё время откладывается. Нечаев уверен, что пора «взять и сделать».

«Вот продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — сказал в ответ на предложение глава государства.