Госдума в I чтении одобрила увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, ужесточающий ответственность за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, для граждан штраф за отсутствие автокресла при перевозке ребёнка вырастет с нынешних 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция увеличится с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива направлена на снижение аварийности и числа пострадавших детей в ДТП. В Госдуме выразили уверенность, что повышение штрафов станет дополнительным стимулом для родителей и перевозчиков строже соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности несовершеннолетних пассажиров.