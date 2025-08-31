В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел

С 1 сентября вступают в действие изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам и бустерам. Теперь запрещена перевозка детей с использованием тканевых фиксаторов, адаптеров или бескаркасных кресел, которые не обеспечивают должной защиты. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

За нарушение предусмотрен штраф 3 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических, включая такси. Пассажиры могут сделать водителю замечание или обратиться в автопарк, если в машине обнаружатся «заменители» детских кресел.

По словам Буцкой, неправильные приспособления опасны даже при резком торможении: ремень безопасности смещается к шее ребёнка, а сила удара приходится на живот, что может вызвать серьёзные травмы. Ремни рассчитаны только на пассажиров ростом выше 150 см, поэтому автокресла и бустеры остаются обязательными.

«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому — только автомобильные кресла, только бустеры, только те системы, которые прошли серьёзнейшие краш-тесты, могут защитить наших детей», — подчеркнула чиновница.