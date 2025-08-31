Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)



Регион
31 августа, 02:49

В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел

Депутат Буцкая: С 1 сентября изменятся требования к перевозке детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

С 1 сентября вступают в действие изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам и бустерам. Теперь запрещена перевозка детей с использованием тканевых фиксаторов, адаптеров или бескаркасных кресел, которые не обеспечивают должной защиты. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

За нарушение предусмотрен штраф 3 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических, включая такси. Пассажиры могут сделать водителю замечание или обратиться в автопарк, если в машине обнаружатся «заменители» детских кресел.

По словам Буцкой, неправильные приспособления опасны даже при резком торможении: ремень безопасности смещается к шее ребёнка, а сила удара приходится на живот, что может вызвать серьёзные травмы. Ремни рассчитаны только на пассажиров ростом выше 150 см, поэтому автокресла и бустеры остаются обязательными.

«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому — только автомобильные кресла, только бустеры, только те системы, которые прошли серьёзнейшие краш-тесты, могут защитить наших детей», — подчеркнула чиновница.

Ранее был опубликован рейтинг регионов по количеству нарушителей ПДД. Москва оказалась лидером по количеству нарушителей правил дорожного движения среди субъектов РФ. Второе и третье места заняли Подмосковье и Республика Дагестан соответственно. Среди федеральных округов России первое место по количеству нарушений занял Центральный федеральный округ с 3,4 миллиона случаев.

