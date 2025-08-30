«Машина не боится — боитесь вы»: Эксперт объяснил, как безопасно вернуться за руль после аварии

После опасной ситуации или аварии многие водители испытывают страх, который мешает контролировать автомобиль и адекватно реагировать на дорогу. Справиться с этим можно постепенно, начиная с простых упражнений и расширяя сложность маршрутов. Об этом рассказал Life.ru автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Кирилл Смаль.

«Страх после аварии или даже мелкой опасной ситуации — это не слабость, а нормальная защитная реакция. Проблема в том, что она часто начинает управлять поведением. Руки потеют ещё до посадки в салон, сердце колотится от одного только вида перекрёстка, а левая нога так и норовит вжаться в пол — даже если у вас автомат. Это не абстрактное «неуверенное состояние», а вполне конкретная телесная реакция на стресс. Чтобы её снизить, не нужно воевать с собой — лучше уменьшать масштаб задачи», — советует эксперт.

По его словам, начинать стоит с безопасных условий: пустой парковки ранним утром, где можно просто посидеть в машине, завести двигатель и медленно проехать по территории. Следующий этап — короткие маршруты за пределами парковки, один-два квартала с возвращением к исходной точке. Не торопитесь выйти в поток, если чувствуете, что организм работает на износ.

«Машина не боится — боитесь вы. А значит, именно вы решаете, в каком темпе возвращаться за руль», — добавил автогонщик.

Специалист отмечает, что регулярные повторения одних и тех же маршрутов помогают восстановить чувство контроля, которое ослабевает после аварии. Проезжая одни и те же перекрёстки и повороты в одинаковое время суток, водитель снижает тревожность и лучше управляет ситуацией.

Кроме того, полезно брать с собой пассажира. Не для разговоров, а чтобы создать ощущение поддержки и уменьшить страх изоляции. Полезно проговаривать вслух свои действия: «включаю поворотник», «снижаю скорость». Такой подход превращает возвращение за руль в тренировку, а не в борьбу с эмоциями.

«Вернуться к вождению можно — просто не как к задаче «перебороть себя», а как к тренировке. Маленькими отрезками, без напряжения на максимум. Вы возвращаете себе не только дорогу, но и возможность снова управлять ситуацией», — заключил собеседник Life.ru.