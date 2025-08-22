Автоэксперт рассказал, зачем в России обновили перечень противопоказаний к вождению

Введение нового перечня болезней, с которыми нельзя садиться за руль, — это скорее попытка упорядочить процесс, чем революционное нововведение. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

«Это просто некая стандартизация, не более того. Это как, условно, правила дорожного движения. Они едины для большого количества стран мира, хотя есть исключения. Так и с этими медицинскими историями», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что обновлённый перечень призван помочь быстрее выявлять тех, кому лучше отказаться от руля ради безопасности всех участников движения.

Для обычного водителя, где и как именно применяются эти нормы, не так важно. Главное — знать, что с сентября вступает в силу новый список заболеваний, ограничивающих право управления транспортом, заключил собеседник.