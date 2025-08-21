Россиянам с болезнями психики и глаз запретят водить авто с 1 сентября

С 1 сентября россияне с психическими расстройствами и заболеваниями глаз не смогут управлять автомобилем. Правительство утвердило перечень недугов, влияющих на возможность вождения, ещё весной. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Среди включённых в новый список болезней значится аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Из заболеваний глаз выделили аномалии цветового восприятия. К таким относятся частичная цветовая слепота и искажённое восприятие красного и зелёного цветов.